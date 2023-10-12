Ruslardan Türkiye'ye kötü haber! İki kat fazla para verip o ülkeyi tercih ettiler

Rus turistlerin kış tatilinde en çok tercih ettiği yurt dışı destinasyonun Tayland olduğu belirlendi. Türkiye ise ikinci sırada yer alıyor.

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti, Avisales servisinin araştırmasına dayanarak yayınladığı habere göre, Rusların kış tatillerinde en çok tercih ettiği ülke kişi başı gidiş-dönüş ortalama 73,6 bin ruble ile rezervasyonların yüzde 22’sini oluşturan Tayland oldu.

GazetemRu’da yer alan habere göre, Türkiye rezervasyonların yüzde 11’ini oluşturarak ikinci sırada yer alırken, ortalama gidiş-dönüş tutarı 30,8 bin ruble oldu. Üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor (rezervasyonların yüzde 6’sı, ortalama tutar ise 66,3 bin ruble).

Sıralamada Özbekistan 30,4 bin ruble ve Endonezya 87,7 bin ruble ile en popüler beş popüler ülke arasında yer aldı. Önümüzdeki kış bu destinasyonları seçen kullanıcıların sırasıyla yüzde 5’i ve yüzde 4’ü bu ülkelere uçacak.