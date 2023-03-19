Ruslardan Türkiye'ye dev yardım: Deprem bölgesine sahra hastanesi gönderdi! Sevindiren gelişme detayı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan Rusya, yaraların hızla sarılması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi.

Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi.



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Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.

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