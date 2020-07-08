Ruslardan Türkiye ile ilgili S-400 çıkışı: F-16 ve F-4'ler...

Dış basında çıkan S-400 hava savunma sistemlerinin F-35'ler üzerinde test edildiğine ilişkin çıkan habere, Rusya'dan yalanlama niteliğinde bir haber geldi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Kasım 2019 tarihinde F-16 ve F-4 uçaklarının üzerinde test edildiği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dün çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Army Recognation'un iddiasına göre S-400 hava savunma sistemleri ABD yapımı F-22 ve F-35 savaş uçakları üzerinde denendi.

Fakat Rusya'dan bu iddiayı yalanlayan nitelikte bir haber yayınlandı. Türkiye'nin testleri 2019 Kasım'da, F-16 ve F-4 uçakları üzerinde gerçekleştirdiği belirtildi.

F-16'lar ve F-4'ler üzerinde denendi

TASS'ta yer alan habere göre testlerin Kasım 2019 tarihinde, Türkiye'nin envanterinde yer alan F-4 ve F-16 savaş uçakları üzerinde denendiği ifade edildi. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş bazı görüntülerle birlikte benzeri bilgilerin yer aldığı bir haber servis etti.

Görüntülere ve test iddialarına ilişkin TASS haber ajansına konuşan ancak ismi açklanmayan kaynak, "Böyle testlerin kasım ayında gerçekleştirildiği doğru" ifadesini kullandı.

S-400 testleri

25 Kasım 2019 tarihinde de F-16 ve F-4'lerin Ankara yakınlarında S-400'lerin test edilmesi için uçuş yaptığı haberini paylaşmıştı. Verilen bilgilerde savunma sistemi ile uçaklar arasındaki veri iletişimin kontrol edildiği belirtilmişti.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 25 Kasım 2019 tarihli açıklamada "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" denilmiş, testler doğrulanmıştı.

Türkiye ve Rusya Eylül 2017'de S-400 için 2,5 milyar dolarlık bir kontrat imzalamış ve bu gelişme Ankara ile Washington arasında soruna yol açmıştı. NATO'nun da itirazlarına rağmen ilk S-400'ler hava yoluyla Türkiye'ye Temmuz 2019'da teslim edilmişti.