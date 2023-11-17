Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek

Rusya'nın en eski ve en köklü tur operatörü Intourist 2024 Türkiye erken rezervasyon satışlarına başladı. Türk Hava Yolları'ndan aldığı blok koltuklarla Antalya ve Dalaman'a paket tatiller düzenleyecek olan şirket, operasyon yapacağı Rus şehri sayısını da açıkladı.

Sezonda Rusya'nın 20 şehrinden turist getirecek

Nisan-ekim arasındaki dönemde Türk Hava Yolları ile üç şehirden (Moskova, St Petersburg ve Kazan) Antalya ve Dalaman'a yapacağı turları şimdiden satışa açan şirketin, yaz sezonunda toplamda Rusya'nın 20 şehrinden Antalya'ya, 5 şehrinden de Dalaman'a operasyon yapacağı belirtiliyor. Intourist basın servisi, diğer şehirlerden yapılacak turların fiyatlarının da hesaplanarak sisteme yüklenmeye başladığını bildirdi.

Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'den 240 oteli programında

2024 sezonu için Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'den 240 oteli programında bulunduran Intourist, erken rezervasyon satışlarının başlamasının ardından ilk günlerde oluşan yoğun talepten memnun olduğunun altını çizdi. Şirketin açıklamasında "Moskova, St Petersburg ve Kazan'dan aktif olarak erken rezervasyon talebi alıyoruz. En fazla talebi ise Dobedan zincir otelleri (eski Alva Donna), Crystal zincir otelleri Queens Park otelleri, Beach Club Doğanay, Club Rama, Diamond Premium gibi oteller alıyor." denildi.

Esnek ödeme, yüzde 60'a varan indirim

Türkiye erken rezervasyonlarında yüzde 20'si peşin, kalanı hareket tarihine 11 gün kala ödemeli ve yüzde 60'a varan indirim kampanyası başlatan Intourist, kampanyanın ilk aşamasının 30 Kasım'da biteceğini duyurdu.

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turizmguncel'de yer alan haberde: Intourist'in erken rezervasyon satışlarında bazı tesislerin fiyatı şöyle:

İki kişi bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı Beach Club Doğanay konaklamalı paket tatilin haziran ayı ortası fiyatı 163 bin 800 ruble,

İki kişi bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı Club Hotel Rama-Kemer konaklamalı paket tatilin haziran başı fiyatı 169 bin ruble,

İki kişi bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı Queens Park Göynük konaklamalı paket tatilin haziran ortası fiyatı 186 bin 600 ruble,

İki kişi bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı Crystal Waterworld - Boğazkent konaklamalı paket tatilin haziran başı fiyatı 209 bin ruble,

İki kişi bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı Crystal Family Hotel - Boğazkent konaklamalı paket tatilin haziran başı fiyatı 214 bin ruble,

İki yetişkin-iki çocuk, bir hafta, uçuş ve her şey dahil 5 yıldızlı L'Oceanica Beach Resort - Çamyuva konaklamalı paket tatilin haziran başı fiyatı 209 bin ruble.