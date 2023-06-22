Ruslar'dan o şehrimizde petrol için Türkiye planı! Flaş karar, sürpriz mutabakat haberi verdi! Dünya devleri şaşkın

Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralını inşa ediyor. İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına, bir başka deyişle 29 Ekim 2023’e yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu ünitenin, 2025 yılından önce devreye alınması pek olası görünmüyor. Diğer üniteler de birer yıl arayla işletmeye girecek ve elektrik üretimine başlayacak.

Devletin sahip olduğu santralları işleten Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereğince Akkuyu Nükleer Santralı’nda üretilecek elektriğin ilk 2 ünitede yüzde 70’ini, kalan 2 ünitede de yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/sentten satın alacak. Ruslar, 15 yılın ardından ürettikleri elektriği piyasaya satacak. Santralın, işletme süresi 60 yıl.

Akkuyu Nükleer Santralı’nın yatırım maliyeti, 20-25 milyar dolar aralığında hesaplanıyor.

Sinop ve ikinci nükleer santral

Rusya, Ukrayna ile yürüttüğü savaş nedeniyle Batı ile karşı karşıya geldi. Batı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ekonomik ve ticari ilişkilerinde yeni pozisyon alan Rusya, özellikle petrol, doğal gaz ve nükleer olmak üzere enerji alanında Türkiye ile daha yakından çalışmaya başladı. Bu dönemde enerjide yeni yatırımlar gündeme gelebilir.

Ankara’da enerji kulislerine göre Türkiye ile Rusya, Sinop’ta inşa edilecek ikinci nükleer santralın yapımı konusunda “ilkesel” düzeyde mutabakata vardı.

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