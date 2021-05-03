Ruslardan gündem olacak Türk SİHA'ları itirafı

Askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'ın 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA'larının Ermenistan tarafına verdiği zaiyata ilişkin bir haber yayımladı.

"Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları sadece ilk 24 gün içerisinde üçten fazla tabur, 43 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 141 MLRS'nin yanı sıra Ermeni ordusunun bir grup diğer ağır askeri teçhizatını ve 114 adet Ermeni tankını imha etti."

Haberde, "Bu Azerbaycan'ın tek bir İHA bile kaybetmeden düşman birliklerini imha edebilecek "en güvenilir saldırı uçağı" ile donatılmış olmasının ve beklenen yeni bir savaş konseptinin parçası olabilir" ifadelerine yer verildi.