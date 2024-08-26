Ruslardan ders niteliğinde Türkiye kararı! 'Siz zam yaparsanız biz de böyle yaparız' dediler

Yüksek fiyatlardan dolayı yaz döneminde Türkiye'de tatil yapamayan Ruslar tur fiyatlarının ucuzladığı sonbahar turlarına ilgi gösteriyor.

Rusya'da bu yıl okulların son bahar tatilleri 28 Ekim'den 4 Kasım'a kadar sürecek. Rus seyahat acentaları sonbahar tatillerinde yurt dışı tatilleri iyi satışlar bekliyor. Rus turizm haber sitesi Tourdom'ru'ya değerlendirmelerde bulunan OnlineTur.ru Geliştirme Direktörü Igor Blinov sonbahar tatil tarihlerine yaklaştıkça turist hareketliliğinin artacağını söyledi. Yaz aylarında tur fiyatlarının yüksek olduğunu ancak Eylül ayının ikinci yarısından itibaren önemli düşüşler yaşandığını belirten Blinov yaza göre ciddi fiyat farklılığı yaşandığını söyledi.

6 Temmuz'da Moskova kalkışlı Antalya'daki 5 yıldızlı Kirman Hotels Sidemarin Beach & Spa konaklamalı iki kişi 1 haftalık tur 280 bin rubleye mal olurken aynı tur için Ekim sonunda istenen fiyat 212 bin ruble. Belek Beach Resort otelinde yaz ortasında iki kişi bir haftalık konaklamanın maliyeti 245-249 bin ruble, sonbaharda ise 171 bin ruble.

Sonbahar tatilleri için Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri turlarının da ilgi göreceği belirtiliyor.

Turizm Ajansı

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