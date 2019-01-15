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Ruslardan çarpıcı Türkiye analizi: Mahvedemez

Rusya Güvenlik Konseyi'ne bağlı Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Andrey Manoylo, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin yaptığı analizde," Eğer Trump yaptırım uygularsa Washington, ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasından Ankara'ya kıyasla daha fazla zarar görür" dedi.

15 Ocak 2019 Salı 15:19
Ruslardan çarpıcı Türkiye analizi: Mahvedemez

Rusya Güvenlik Konseyi'ne bağlı Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Andrey Manoylo, Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulmasından Washington'un Ankara'ya kıyasla daha fazla zarar göreceğini söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Manoylo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidini yorumladı.

ABD'nin Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmek için uygun kozlara sahip olmadığını savunan Rus uzman, "İki ülke arasında güçlü bir ekonomik bağ yok. Eğer Trump yaptırım uygularsa, bu ABD'li şirketlere zarar verir. Dolayısıyla Trump, hiçbir önlem almayacak. Yani Washington, ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasından Ankara'ya kıyasla daha fazla zarar görür" dedi.

'Washington taviz verebilir'

Manoylo'ya göre siyasi ihtilaf, iki ülkenin askeri işbirliğine de yansıyabilir ve Washington, silah anlaşmaları konusunda taviz vermek zorunda kalabilir.

Manoylo, "ABD'nin saldırgan söylemi, yalnızca Türklere avantaj sağlıyor. Şu anda gündemde Patriot sistemleri anlaşması var. Bence Ankara bu sistemleri alacak ancak indirim ve en iyi koşulları elde etmek için ümitsizce çaba sarf edecek" dedi.

'ABD aslında onların geleceğinden endişe etmiyor'

ABD'nin aslında Kürtlerin geleceğinden endişe etmediğini de belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin YPG'ye karşı yeni bir harekat başlatması halinde ABD'nin çıkarlarının zarar göreceğini sanmıyorum. Washington, sadece kendi askerlerinin güvenliğini garanti altına alır. Ancak ABD, Kürtlere desteğini çekmeyecek. Zira Kürtler, ABD için Ankara'nın bölgedeki nüfuzuna karşı bir dengeleyici unsur görevi görüyor."

'Zarar verebilir ancak mahvedemez'

Diğer yandan Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nden Türkolog Aleksey Obraztsov, Türkiye'nin dünyanın en iyi 20 ekonomisi arasında yer aldığını belirterek, ABD'nin Türk ekonomisine zarar verebileceğini ancak mahvedemeyeceğini vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:19
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Rusya

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