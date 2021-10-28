Ruslara karşı Türk SİHA'larını kullanmışlardı... Almanlar rahatsız oldu

Almanya, Ukrayna’nın Rus yanlısı ayrılıkçıların işgali altındaki Donbass bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanmasını eleştirdi. Alman Bild gazetesine özel olarak bir açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna’nın SİHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu söyledi.

Sözcü, Donbass’ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara "gerilimi yatıştırma" çağrısında da bulundu. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi ise Alman Dışişleri’nin açıklamasını eleştirdi.

Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk şu ifadelerle Alman Dışişlerine yanıt verdi:

"Ukrayna tarafı Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü uyarısını kesin olarak reddetmektedir. Eğer ülkemin toprakları gece gündüz ağır Rus silahlarıyla bombalanırsa ve siviller ve askerler öldürülürse meşru müdafaa hakkımız vardır."

Büyükelçisi Melnyk, Alman hükümetinin "işgal altındaki topraklardaki dramatik durumla ilgili endişelerini ifade etmek yerine, Moskova’ya haddini bildirme çabalarını iki katına çıkarması gerek" dedi.

Ukrayna Donbass’ta ilk kez Bayraktar kullandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lar ile Donbass’ta bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri dün ilk kez hedef almıştı. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı ve imha etti.

Almanya ne demek istiyor?

Bild muhabirine göre Berlin ve Moskova’nın yaptıkları açıklamalarda atıfta bulunulan anlaşma Eylül 2014’te imzalanan Minsk Mutabakatıyla ilgili. Mutabakat, temas hattından 30 km uzaklıkta "yabancı İHA’ların" kullanımını yasaklıyor.

Ancak Berlin ve Moskova’nın iddiaları gerçeği yansıtmıyor zira Bayraktar TB2 SİHA “yabancı” bir ülkeye değil, bizzat Ukrayna devletine ait. Aynı zamanda Eylül 2014 tarihli Minsk Mutabakatı artık eskimiş bir anlaşma. Bu anlaşmanın yerine Şubat 2015’te bir anlaşma imzalandı.

Berlin’in aynı zamanda Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kullanılan “yabancı” İHA’lar hakkında yorum yapmaması ise sosyal medyada tepkilere yol açıyor.

Lavrov’dan açıklama

Ukrayna’nın Bayraktar TB2’leri Donbass’ta kullanması üzerine Rusya’dan bir tepki de Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi.

"Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donbass’taki mevzilerde kullanıldığına dair raporlara gelince şimdi bu bilgiyi teyit etmeye çalışıyoruz. Kiev yetkililerinin son açıklamalarından gerçeğin nerede olduğunu ve kurgunun nerede olduğunu anlamak çok zor. Ve şimdi Donbass temsilcileriyle temaslar da dahil olmak üzere mümkün olan tüm yollarla iki kez kontrol ediyoruz."

Lavrov, "Elbette tarih, Ukrayna’nın yarın NATO’ya kabul edilmesi yönündeki kaprisli taleplerinden hoşlanan herkesi düşündürmelidir. Ve elbette neo-Naziler tarafından kontrol edilen Kiev rejimini silahlandıranları da düşündürmelidir" diye konuştu.

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