Ruslar Türkiye'yi bakın nasıl görüyor! Şaşkına çeviren gelişme

VTsIOM tarafından düzenlenen son ankette Rusya vatandaşlarının yüzde 55'inin oyuyla Çin "en dost ülke" olarak seçildi. VTsIOM Vakfı Genel Müdürü Konstantin Abramov yaptığı açıklamada "2014'ten başlayarak Çin, Rusya'nın dost ülkeleri sıralamasında sürekli lider konumda. 2022'deki son verilere göre Rusların yüzde 55'i Çin'e, yüzde 49'u Belarus'a, yüzde 22'si Hindistan'a, yüzde 17'si Türkiye'ye, yüzde 13'ü Kazakistan'a, yüzde 5'i Özbekistan'a oy verdi" dedi.

Abramov'a göre "düşman ülkeler" sıralamasının başında ABD var. Rus vatandaşları ABD'yi yüzde 76, Ukrayna'yı yüzde 43, İngiltere'yi yüzde 39 ile ilk üç "düşman ülke" sayıyor. Ardından Baltık ülkeleri, Fransa, Almanya ve Polonya sıralanıyor.



Şu anda Rusya vatandaşlarının çoğunluğu (Yüzde 85) Çin'i dost, ortak ve müttefik olarak görüyor.