Ruslar Türkiye'den vazgeçemiyor: Rus turistlerin sayısı milyonlarca olacak! Tatil planı yapıyorlar

Hava sahası yasağında Rus turist krizi

Rusya vatandaşlarının başta Türk Hava Yolları olmak üzere yabancı havayolu şirketleriyle Polonya hava sahasında uçuş yasağını delmesinin Polonya’da rahatsızlığa neden olduğu belirtildi

Onet haber sitesinin aktardığına göre Paskalya Bayramı öncesinde Moskova ve diğer kentlerden uçağa binen Rus turistler, yürürlüğe giren onca yaptırıma rağmen Polonya hava sahası üzerinde uçarak yasağı deldi.

Türk Hava Yolları’nın Rusya’ya uçmaya devam ettiğini belirten ve “Sadece bugün 5 uçak Moskova-İstanbul güzergahında Polonya üzerinden geçecek” diyen Onet, “Avrupa semalarının Rus uçaklarına kapatılmasına ve yabancı yaptırımlara rağmen Ruslar, hala daha Avrupa’ya uçma imkanına sahip. Ruslar, Türkiye’ye de uçuyor. airturkhaber'in aktardığı haberde: Rusları Moskova ve St.Petersburg’dan İstanbul veya Antalya’ya taşıyan Türk Hava Yolları, Polonya hava sahasını kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Rusların Ukrayna’daki çatışmalara ve yaptırımlara rağmen Türk sahillerine gitmekten vazgeçmediğinin altını çizen site, Türkiye’nin Moskova Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan’ın açıklamasına atıf yaparak, Türkiye’nin bu yıl Rusya’dan yüzde 15’lik bir artışla 6 milyon turist beklediğini de vurguladı.

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