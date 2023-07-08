Ruslar Türkiye'de sessiz sedasız bakın nasıl para kazanıyor! Acil önlem alınmalı, yoksa boşa kürek çekiyor olacağız

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu Antalya’ya turist akını olduğunu ancak bunun konaklama tesislerine yansımadığını söyledi. Ekonomim'den Fikri Cinokur'a değerlendirmelerde bulunan Saatçioğlu turizmde Türkiye'nin rakibi olan Mısır, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere, Antalya'da konut alan Rusların da eklendiğini söyledi. Saatçioğlu, şunları kaydetti:

Antalya'dan konut alan Ruslar arkadaşlarını akrabalarını ağırlayarak para kazanıyor

"Antalya'dan konut alan Ruslar otellere rakip oldu. Geçen yıl Antalya’dan Rus ve yabancılara 22 bin konut satışı yapılmış Antalya'dan konut alan Ruslar ve yabancılar eşini, dostunu, akrabasını bu konutlarda ağırlayarak tatil yaptırıyor ve para kazanıyor. Resmi verilere göre Antalya'ya gelen en fazla turistlerin başında ilk sırada Ruslar var, ancak bu sayı otellere yansımıyor. Rus turistler esnafa ve AVM'lere yansıdı elbette bu sevindirici ama otellerde sıkıntı yaşanıyor."

Belek'teki üst segment oteller çok etkilendi

Saatçioğlu, bundan en çok Belek'teki gibi üst segment otellerin etkilendiğine dikkat çekti. Saatçioğlu, "Rusya'da savaş var, enflasyon çok yüksek. Buna rağmen Ruslar tatilden vazgeçmiyor. Ancak, biz de fiyat artışını biraz da olsa abarttık. Üst segment oteller, 2023 yılı için çok ciddi alt yapı hazırlığı yaptı. Rus ve yabancıların satın aldığı konutlar otellere rakip olunca üst segment otellerde de sıkıntı yaşanmaya başlandı. Buralarda işçi çıkışları olabilir. Bu konu mutlaka çözülmeli.” dedi

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