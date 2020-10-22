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Gündem Ruslar, Türk SİHA’larından endişeli
Gündem

Ruslar, Türk SİHA’larından endişeli

Suriye ve Libya’dan sonra Karabağ’da da modern silahları SİHA’lara yem olan Ruslar, çare arıyor. Rus gazetesi, “Rusya, SİHA savaşına hazır mı?” diye sorup “Hayır” yanıtını verdi ve uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:30:00 -
Ruslar, Türk SİHA’larından endişeli

 Mehmet Aydın 

Türkiye’nin Bayraktar SİHA’ları tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da gündeme oturdu...

Suriye ve Libya’dan sonra Dağlık Karabağ’da da birçok modern silahı ve hava savunma sistemleri Türk SİHA’ları karşısında çaresiz kalan Rus yönetimi, SİHA’ları durdurmak için yeni bir teknoloji geliştirmek için askeri silah şirketlerine talimat verirken, Rus medyası da Türk Drone’larını gündeme getirip uyardı.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, “Rusya SİHA savaşına hazır mı?” başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete, Rusya’nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını belirtip, önlem için uyardı.

Rus gazetesi, Moskova’nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı.

Türk SİHA’larının kullanıldığı her yerde durdurulamadığını belirten Rusların endişesini İngilizler de haber yaptı. İngiliz kanalı BBC, Rusya’nın Türk SİHA’ları konusundaki endişelerini gazete gündeminde ele aldı.


Yeni Akit Gazetesi
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