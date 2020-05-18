Ruslar tespit etti! İşte koronavirüsün yeni belirtileri

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Kovid-19'un klinik tablosunda yeni bir semptoma rastladıklarını açıkladı. Buna göre, bazı Kovid hastalarında peritonit, yani karın zarı iltihabı görülüyor. Bu hastalar yüksek ateşin yanı sıra keskin bir karın ağrısı belirtilerine de sahip.

Bu belirtileri gösteren iki hasta ile ilgili ayrıntılı rapor FMBA'nın internet sitesinde yayınlandı.

Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Nefroloğu Yevgeniy Şilov, koronavirüsün özellikle kronik böbrek hastaları için büyük tehlike arz ettiğini söyledi. En yüksek risk grubunda yer alanlar ise düzenli olarak diyalize ihtiyaç duyan hastalar.

Kovid-19 teşhisiyle hastane kaldıran kişilerin yüzde 20 ile 30'u arasında böbrek yetmezliği görülüyor ve bu kişiler diyalize bağlanıyor.