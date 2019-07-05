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Ruslar tankla meyve kesip yıldız çizdi

Rusya’nın T-80 ana muharebe tankı, silah yönlendirme mekanizmasının ne kadar hassas çalıştığını gösterdi. Moskova bölgesinde gerçekleştirilen ARMY-2019 Uluslararası Askeri Teknik Forumu’ndaki bir eğlence programı sırasında, tankla meyve kesildi, çizim yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:53

ARMY-2019 forumundaki bir eğlence programında T-80 tank topunun hünerleri gözler önüne serildi. Tankla bir ekip, sürücünün topu ne kadar hassas biçimde çalıştığını göstererek yıldız çizmeyi başardı. Bir diğer tankla bir kutu açılırken, bir başka ekip de topun ucuna yerleştirilmiş bir bıçakla meyve kesti, bir odun parçasına çivi çaktı. Topun üzerinde bir maşrapa ile su bile hiç dökülmeden taşınabildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:53
  1. Rusya

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