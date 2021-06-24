Ruslar Pelkas için harekete geçti

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun açılışının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gelen teklifler neticesinde bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Bunlardan biri de Dimitrios Pelkas...

Rus ekibi Rubin Kazan'ın, Fenerbahçe forması giyen Yunan isim Dimitrios Pelkas'a olan ilgisi bitmek bilmiyor.

Pelkas'a daha önce bir teklif yapan Ruslar, yeniden Yunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon euroluk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa, Rubin Kazan yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi bekleniyor. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin, Pelkas için 10 milyon euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan gelen 27 yaşındaki 10 numara, sarı-lacivertli takımın formasıyla toplamda 34 müsabakaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.