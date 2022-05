Ruslar o Türkün peşine düştü! Doğrulandı

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, "eğer büyük bir aksilik olmazsa CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 11 milyon euro'ya Lille'den alacağını" açıklamasının arından akşam saatlerinde kulüpten bir açıklama geldi.



Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada "Eğer her şey yolunda giderse CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı satın alacak. 3 yıllık sözleşme. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro. Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yı çok seviyor" demişti.



CSKA iletişim direktörü Kirill Breido yaptığı açıklamada, "Kulüp, Yazıcı konusunun Mayıs sonunda karara bağlanacağını daha önce bildirmişti. Şu an her şey olduğu gibi duruyor: Hem kulübün arzusu devam ediyor, hem de futbolcunun durumunun günlük takibi. Menajerinde den Yusuf'un gelecek yıl CSKA ile şampiyonluk kazanma arzusunu duymak çok güzel ama bunu transfer haberi olarak algılamamalısınız. Hem Yusuf hem de diğer futbolcularla sözleşme konularında çalışmalar devam ediyor” dedi.

Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı CSKA'da çıktığı 9 maçta 8 gol attı.

Turkrus