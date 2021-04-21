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Dünya Ruslar, Kırım’a 50 savaş uçağı indirdi
Dünya

Ruslar, Kırım’a 50 savaş uçağı indirdi

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya destek açıklamaları sürürken Rusya; Kırım’a onlarca savaş gemisinin ardından bu kez 50 savaş uçağı indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:37:00 -
Ruslar, Kırım’a 50 savaş uçağı indirdi

Kiev ve destekçilerine gözdağı veren Moskova’nın sınıra asker takviyesi ise sürüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması var” diye konuştu.

RUSYA HAVA SAHASINI KAPATTI 

Rus ordu televizyonu Zvezda, Su-25 uçak filosunun Stavropol’dan Kırım’a sevk edildiğini resmen duyurdu. Habere göre, söz konusu devasa transfer hava kuvvetlerinin tatbikatının bir parçası.

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