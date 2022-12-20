  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine indirim! İşte güncel fiyatlar

İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü

Google, İmamoğlu'nu eskitti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaptı

Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Bu işler gazeteye baskına benzemez Eyüp efendi!

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İsviçre'den insanlık dışı şok eden karar! Askıya alındı: hukukî sonuçları ne olacak?

ODA TV yazarı yola geldi...

Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı
Ekonomi Ruslar kendi ülkelerinden değil Türkiye'den almaya başladı! Rus yetkililer şaşkın
Ekonomi

Ruslar kendi ülkelerinden değil Türkiye'den almaya başladı! Rus yetkililer şaşkın

Rus Prian.ru’nun verilerine göre, Rusların Türkiye'deki konutlara talebi yüzde 2,3 artış göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:02:00 -
Ruslar kendi ülkelerinden değil Türkiye'den almaya başladı! Rus yetkililer şaşkın

Jeopolitik gerilimler ve kısmi seferberlik Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere ilgisinde büyük artışa yol açtı. Prian.ru’nun verilerine göre, son bir yılda Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere talebi 2,3 kat arttı.

En büyük ilgi ise Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gayrimenkullere gösteriliyor.

Uzmanlar, ilerleyen dönemde Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere ilgisini azaltabilecek tek faktörün ruble döviz kurundaki olası ciddi dalgalanmalar olduğunu söylüyor.

Bugün konut taleplerinin yaklaşık yüzde 80’inin satışa dönüştüğü belirtiliyor.

Emlak satış sitesi Prian.ru, bu yıl yurt dışından gayrimenkul satın alan müşterilerinin yüzde 75’inin bu ülkelere temelli taşındığını, bu göstergenin geçen sene ise yüzde 55 olduğunu aktardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp

Rusyadan işçimi aldık yok. İkili antlaşmamı yaptık yok. Bütün yabancılar gelip ev alıp yerleşebiliyor aklım almıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23