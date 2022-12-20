Ruslar kendi ülkelerinden değil Türkiye'den almaya başladı! Rus yetkililer şaşkın

Jeopolitik gerilimler ve kısmi seferberlik Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere ilgisinde büyük artışa yol açtı. Prian.ru’nun verilerine göre, son bir yılda Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere talebi 2,3 kat arttı.



En büyük ilgi ise Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gayrimenkullere gösteriliyor.



Uzmanlar, ilerleyen dönemde Rusya vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkullere ilgisini azaltabilecek tek faktörün ruble döviz kurundaki olası ciddi dalgalanmalar olduğunu söylüyor.



Bugün konut taleplerinin yaklaşık yüzde 80’inin satışa dönüştüğü belirtiliyor.



Emlak satış sitesi Prian.ru, bu yıl yurt dışından gayrimenkul satın alan müşterilerinin yüzde 75’inin bu ülkelere temelli taşındığını, bu göstergenin geçen sene ise yüzde 55 olduğunu aktardı.