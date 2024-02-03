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Ekonomi Ruslar heyecanlandı! Menüsü 4 bin 800 lira olan ünlü yeme içme markasından Türkiye kararı
Ekonomi

Ruslar heyecanlandı! Menüsü 4 bin 800 lira olan ünlü yeme içme markasından Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 22:09:00 -
Ruslar heyecanlandı! Menüsü 4 bin 800 lira olan ünlü yeme içme markasından Türkiye kararı

Rusya'dan çıkan ve gastromomi dünyasında ses getiren Sakhalin restoranları, Türkiye'ye ikinci yatırımını yaptı.

Rusya'dan çıkan ve gastromomi dünyasında ses getiren Sakhalin restoranları, Bodrum Yalıkavak Marina'daki başarısının ardından şimdi de Zorlu Center'da İstanbu piyasasına girdi. Geçen sezon Bodrum'da "yaz menüsü" 4 bin 800 lira olan restoranın İstanbul'a gelişin, Gazete Oksijen'de gurme Memet Özer yazdı:

"İstanbul’a üst düzey bir Rus geldi!

Moskova, Dubai ve Bodrum’dan sonra şimdi de İstanbul’da açılan Sakhalin, Rusya’nın en büyük gastronomi grubu White Rabbit Family ailesinin önemli bir üyesi. Asya ve Akdeniz lezzetlerinden oluşan güzel bir sentez sunuyor

İlk kez Yalıkavak Marina içerisinde açılmıştı Sakhalin. Rusya’nın en büyük gastronomi grubu White Rabbit Family ailesinin önemli bir üyesi; Moskova, Dubai ve Bodrum’dan sonra şimdi de İstanbul’da. Ben ilk Bodrum’a açıldığı zaman da gitme fırsatı bulmuştum ve çok etkilenmiştim açıkçası. Özellikle deniz ürünü çeşitliliği, sergilenmesi ve pişirilme yöntemleri ile birlikte oldukça gösterişli bir hizmet veriyorlardı.

Mutfakta Alexey Kogay

Markanın yaratıcısı Şef Vladimir Mukhin, Michelin yıldızlı ünlü bir şef. Ve gerçekten de ününü restoranına yansıtmayı başarıyor. Burada yani İstanbul şubesinde, mutfağın başında Alexey Kogay bulunuyor. Onun da 20 yılı aşkın önemli yerlerde mutfak tecrübesi bulunuyor, daha önce Pan Asya ve Peru yemekleri servis edilen dünya çapında restoranlarda şeflik yapmış. Moskova’dan transfer olmuş ve kendisinin de Michelin yıldızı var. İstanbul’da şef Doğukan Kaya ile birlikte görev yapıyor.

White Rabbit Family grubu, Rusya ve yurtdışında 30’dan fazla restorana sahip. Grup kurucusu Boris Zarkov, GQ dergisi tarafından iki kez yılın restoran işletmecisi seçilmiş biri. Şef ise 2021’de “Dünyanın en iyi 100 şefi” sıralamasında 9. sırada yer almış, çok kıymetli bir isim.

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