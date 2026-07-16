Göklerin efsanesine 57. yılda vefa: Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı!

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi'nin en genç üyesi, 22 yaşındaki kabin memuru Sıla Karaca da öğrencilik zamanında bu derneğe üye olduğunu söyleyerek, "Şu an Vecihi Hürkuş gibi ben de gökyüzünde süzülüyorum. Bugün modern uçaklarda bu kadar rahat uçabiliyorsak bunun Vecihi Hürkuş gibi kişilerin sayesinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Tören, konuşmaların ardından edilen dualarla sona erdi.