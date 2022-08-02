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Dünya Ruslar, Esed'in komutanına "orada dur" dedi
Dünya

Ruslar, Esed'in komutanına "orada dur" dedi

Esed rejiminin sözde Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın Rusya Donanmasının kuruluş yıl dönümünü kutlamalarında asker selamlamaları sırasında Rus Donanması Komutanı Yevmenov'a eşlik etmesinin engellenmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 08:38:00 - 2022-08-02 08:48:15

Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Suriye'nin batısındaki Tarsus liman kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rus Donanmasının başındaki Yevmenov, Tarsus limanında Rusya Donanmasının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rus komutan kutlamalar sırasında askerleri selamladı.

Yevmenov'un Rus askerleri selamladığı sırada Esed rejimi güçlerinden bir ordu yetkilisinin engellenmesi dikkat çekti.

Yerel kaynakların aktardığı görüntülerde Rus Donanması Komutanı Yevmenov'un askerleri selamlaması esnasında Esed rejimi güçlerinin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın Rus komutana eşlik etmesine karşı çıkıldığı görülüyor.

Abbas 28 Nisan'da Esed rejiminin yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2017 yılında Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında kırmızı halıda Rus lidere eşlik etmek isteyen Beşşar Esed, Rus askerler tarafından engellenmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Alï

Haksızlığa karşı susarsaniz HAKKINIZI da ŞEREFİNİZİ de kaybedersiniz. (Hz.Ali Ra)

bazı ileri zekalı geriler hala "esedle görüşelim" diyor... bu zalim diktatör akıl hastası gibi RUS-İRAN VESAYETİ ALTINDA, KARARLARI ONLAR VERİYOR gerisi tiyatro!

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