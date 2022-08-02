Ruslar, Esed'in komutanına "orada dur" dedi
Esed rejiminin sözde Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın Rusya Donanmasının kuruluş yıl dönümünü kutlamalarında asker selamlamaları sırasında Rus Donanması Komutanı Yevmenov'a eşlik etmesinin engellenmesi dikkat çekti.
Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Suriye'nin batısındaki Tarsus liman kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rus Donanmasının başındaki Yevmenov, Tarsus limanında Rusya Donanmasının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Rus komutan kutlamalar sırasında askerleri selamladı.
Yevmenov'un Rus askerleri selamladığı sırada Esed rejimi güçlerinden bir ordu yetkilisinin engellenmesi dikkat çekti.
Yerel kaynakların aktardığı görüntülerde Rus Donanması Komutanı Yevmenov'un askerleri selamlaması esnasında Esed rejimi güçlerinin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın Rus komutana eşlik etmesine karşı çıkıldığı görülüyor.
Abbas 28 Nisan'da Esed rejiminin yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2017 yılında Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında kırmızı halıda Rus lidere eşlik etmek isteyen Beşşar Esed, Rus askerler tarafından engellenmişti.
Kaynak: Mepa News