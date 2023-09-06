Ruslar Ermenileri savaşa hazırlıyor

TAHSİN HAN

Ermenilerin Kasım 2020’de teslim bayrağı çekip Rusya’dan barış için yardım istemesiyle ilan edilen Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferini ne Erivan he de Moskova sindirebilmiş değil...

Ermenilerin isteği, Bakü’nün de kabul etmesiyle Karabağ’da kalan Ermeni siviller ve Ermeniler, askerlerin bölgeden çekilmesi için barış gücü olarak konuşlanan Ruslar, aradan geçen 3 yıl boyunca hainlik yapmaya devam ediyor. Sürekli Ermeni tarafgirliği yapıp bütün yasa dışı faaliyetlerin görmezden gelen Rus askerler, çoğu zaman onların bölgeye silah yığmasına da korumalık yapıyor. Geçtiğimiz hafta bölgeye sağlık araçları ve ambulanslarla silah ve mühimmat götürdükleri görüntülerle tespit edilen Ermeniler, dün de Rus askerlerinin korumasında Karabağ’a silah ve mühimmat taşıda.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre dün sabah çekilen görüntülerde Hankendi-Kerkicihan-Halfali rotası boyunca, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarında geçici olarak görevlendirilen Rus barış gücü askerleri, Ermeni teröristlerin muharebe mevzilerine silah ve mühimmat taşımasına korumalık yaptı. Rus bayraklı aracın öncülük ettiği silahların kamyonlardan indirilip mevzilerdeki Ermeni militanlara dağıtımı da yine görüntülerle ortaya konuldu. Azerbaycan medyası, sözde Rus Barış Gücü’nün desteğiyle Karabağ’da ayrılıkçı Ermenilerin provokasyon hazırlığında olduğunu ifade ederken, Mosokva’nın arka planda onları yeni bir savaşa girişmelerine destek verdiği ve neden silah taşımalarına korumalık yaptığını belirtti.

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