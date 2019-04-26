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Ruslar duyurdu! İşte dünya için en büyük tehdit

Rusya Dış İstihbarat Servisi Eski Direktörü Trubnikov, dünya için en büyük tehlikenin çevre felaketi olduğunu söyledi. Rus uzman, çevrenin yok olmasının nükleer silahın oluşturduğu bir tehlikeden daha büyük olduğunu belirtti.

26 Nisan 2019 Cuma 02:23
Ruslar duyurdu! İşte dünya için en büyük tehdit

Rusya Dış İstihbarat Servisi Eski Direktörü Trubnikov, insanlığın bir çevre felaketi sonucunda yok olmasının dünya için nükleer silahtan daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Eski Direktörü Vyaçeslav Trubnikov, insanlığın bir çevre felaketi sonucunda yok olmasının dünya için nükleer silahtan daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

1996-2000 yıllarında SVR'de en üst makamda görev yapan Trubnikov, Sputnik'e verdiği demeçte, çevre sorunlarını dünya için en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Trubnikov, "Bir istihbaratçı olarak, çevreyle ilgili sorunları insanlığa yönelik en büyük, en gerçekçi tehdit olarak görüyorum. Nükleer silah? Bu bir tehdit ancak insanlar bu tehdidin azaltılması için önlemler alıyor" dedi.

'ABD'nin INF'den çekilmesi akılsızlık'

Trubnikov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini 'endişe verici akılsızlık' olarak niteledi ancak gelecekte yeni anlaşmalar yapılacağını kaydetti.

"Beni daha çok kaygılandıran konu da, Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler. Pakistan'ın su tedarikinin kesilmesi, daha yıkıcı bir rol oynayabilir" diye devam eden Trubnikov, bunun, örneğin Pakistan'ın Belucistan kentine atılan birkaç nükleer bomba etkisi yapacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 02:23
  1. Rusya
  2. ABD

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