Ruslar bile Türkiye'deki balonu gördü! Türkiye yerine o iki ülkeyi seçmeye başladılar

Kommersant'a konuşan Rus Emlak acentesi Realiste'in kurucusu Aleksey Galtsev bir dizi sebepten ötürü Rus yatırımcıların yönlerini İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirmeye başladığını söyledi.

Galtsev, Türkiye'nin oturum izni şartlarını güncellemesi nedeniyle, diğer yabancılarla birlikte Rusların da sorun yaşamaya başladığına dikkat çekti.



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 30 Haziran 2022 tarihinde aldığı yeni karar, kira sözleşmesi imzalayarak oturum almanın yasak olduğu bölge sayısını 781'den 1200'e çıkarmıştı. Antalya'da Rusların yoğun olarak ilgi gösterdiği Liman, Sarısu ve Hurma gibi semtler de artık yasak kapsamında.

Balon olduğunu Ruslar da gördü

Türkiye'de fiyatların şiştiğine de dikkat çeken Galtsev, balonun sönmesi durumunda yüksek fiyatlardan ev alan çok sayıda Rusya vatandaşının zarar etme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.



Henley & Partners'dan Polina Kuleşova da Türkiye'nin emlak satın almak suretiyle vatandaşlık ya da oturum alma şartlarını da ağırlaştırdığını hatırlatıyor. Kuleşova'ya göre, Ruslar için Türkiye'nin alternatifi Grenada, Karadağ, Sırbistan ve Portekiz.

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