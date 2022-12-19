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Dünya Ruslar Attila'nın tacını çaldı!
Dünya

Ruslar Attila'nın tacını çaldı!

Dünyanın en değerli eserlerinden biri olan Attila'nın 1500 yıllık altın tacı, Ukrayna'daki müzeleri yağmalayan Rus askerler tarafından çalındı. Tacın nerede ve kimde olduğu bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 08:49:00 -
Ruslar Attila'nın tacını çaldı!

Uzmanlar, Rus askerlerinin yağmaladığı Melitopol’deki bir müzeden kaçırılan değerli taşlarla işlenmiş 1.500 yıllık altın tacın yanı sıra İskit altınlarının da yerinin bilinmediğini söyledi. Başkent Kiev’deki Ulusal Arkeoloji Enstitüsü’nden Serhii Telizhenko, işgalden sonra bu denli büyük ölçekli kayıpla karşılaşacaklarını hayal edemediğini ifade etti.

Ukrayna’nın doğusundaki Rus işgalinin hızının birçok müzenin tahliye planlarını uygulamak için zaman bulamamasına neden olduğunu belirten Telizhenko, Donetsk bölgesindeki Lyman’daki yerel tarih müzelerinin ve Luhansk’taki Rubizhne’nin tahrip edildiğini ve koleksiyonların akıbetinin bilinmediğini söyledi. Rus medyasından elde edilen istihbaratta pek çok müzeye ait koleksiyonun Kırım’a götürüldükten sonra Rusya’nın iç bölgelerine kadar taşındığı belirtiliyor.

Odesa’nın Arkeoloji Müzesi ve ülkenin en önemli İskit altın koleksiyonunu elinde bulunduran Melitopol’daki bir müze eserlerini güvenli yere taşıyan müzelerden. Harkov Arkeoloji Müzesi Müdürü Irina Shramko ve meslektaşları, gecelerini İskit ve tunç çağı hazinelerinin yakınında nöbet tutarak geçirdiklerini dile getiriyor.

Kaynak: Milliyet

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