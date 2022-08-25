Ruslar Antalya'ya Arap turistler Trabzon'a akın ediyor

Trabzon pandemi sonrası Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerle tarihinin en yoğun turizm hareketliliğini yaşıyor. Korona virüs kaynaklı seyahat yasağının kalkmasının ardından adeta kente akın eden Arap turistler başta Uzungöl olmak üzere yüksek kesimlerdeki yaylaları tercih ediyor.

Rus turistler Antalya'dan vazgeçmezken, Karadeniz Bölgesi’nin turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Trabzon, özellikle Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman gibi ülkelerden gelen misafirlerini ağırlıyor. Kış aylarına kadar hareketliliğin sürmesinin beklendiği Trabzon’da dış hatlardan günlük inen uçak sayısı her geçen gün yükselirken, özellikle Kurban Bayramı’ndan sonra kente gelmek isteyen turistler otel, pansiyon, araç kiralama ve tur acentelerinde yoğunluk oluşturdu. Tam kapasite turizm hizmetinin sunulduğu kentte turistler özellikle yüksek kesimlerdeki yaylaları tercih ederken, doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl turistlerin konaklama listesinde ilk sırada yer aldı.

Beklentinin üzerinde turizm hareketliliği

Yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerinde cazibe merkezi haline gelen kentte Sümela Manastırı, Ayasofya Camii, Sera Gölü, Çal Mağarası, Hıdırnebi ve Kayabaşı Yaylası gibi turizm alanlarında yoğunluk yaşanırken, kentte 2017 yılından sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisi ağırlandı. 5 yıl aranın ardından kente gelen gemide bulunun 327 Rus turist kentte folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanırken, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bu yaz beklentinin üzerinden bir turizm hareketliliği yaşandığına dikkat çekti.

“Büyük dalga ve rüzgâr devam ediyor”

Konaklama tesislerinden yüzde 99 oranında doluluk yaşandığını belirten Kantarcı, “2019 yılında ciddi rakamlara ulaşmıştık. Yabancı turist sayısı 600 bini devirmişti bu sene ilk aylarında değerlendirmemiz 2019 rakamlarını geçeceğimiz yönündeydi. 1 milyonu bulabilirsek de çok çok iyi olur diye düşünüyorduk. Ama özellikle Kurban Bayramı’ndan sonra gerçekten beklenmedik bir talep oluştu. Hem dış hattan gelen uçak sayıları arttı. Hem biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'la olan diyalogları, oradaki anlaşmaları neticesinde artık uçuşlar başladı. Bu büyük dalga ve rüzgâr devam ediyor. Ağustos sonuna kadar günlük yüzde 99 oranında doluluk yaşanıyor. Bazı tesislerde yok denilebilecek kadar az yer oluyor. Tabii bu doluluk oranları ve yoğunluk Eylül-Ekim’e doğru kış aylarına doğru sarkacak. Çünkü gelemeyen turist 1 hafta sonra 2 haftaya sonra 3 haftaya sonra yer bakıyor.

Hem uçak bileti hem konaklama tesisi hem tur rezervasyonu anlamında beklentimiz o ki hiç yaşamadığımız kadar güzel bir kış dönemi yaşayacağız. Kışın da bazı havayolu firmaları ve tur operatörleri şimdiden bazı planlamalar içerisine giriyor. Haftanın belli günlerinde uçuştan devam ettirebilmek için değerlendirmeleri yapıyorlar. Umarım bir aksaklık olmaz ve kış aylarında da hem Trabzon şehrimiz hem bölgemizdeki diğer illerimiz güzel bir turizm yoğunluğu yaşar. Tabii turizm deyince doğrudan bölgenin ekonomisini kastediyorum. Bu sadece otel restoran, seyahat acentaları, rent a car firmaları, hediyelik eşya dükkanları değil 60’a yakın farklı sektörü doğrudan etkiliyor. Hem dediğim gibi bölge ekonomisi yukarılara gidiyor hem esnafımız kazanıyor. İnşallah daha güzel, olumlu günler yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

“Ortadoğu'dan son dakika çok ciddi bir gelişler oldu”

Rezervasyon yaptırmadan kente gelen turistlerinde otel bulmakta zorluk yaşadığını dile getiren Kantarcı, “Avrupalı ya da Uzak Doğu'dan gelen turistler rezervasyonlarını günler ya da haftalar değil aylar öncesinde yapıyor. Hem uçak bileti hem otel rezervasyonunu hem turunu gayet planlı bir şekilde yapıyor. Bu sene artık pandemi hiçbir etkisi olmadığını görünce Ortadoğu'dan son dakika son hafta çok ciddi bir gelişler oldu. Tabii erken rezervasyonlar olmayınca da uçak bileti alan nasıl gidince buluruz düşüncesiyle beraber geldi. Seyahat acentaları ile irtibata geçmiş olsalar en azından planlamalarını biraz daha düzgün yapabileceklerdir. Hem yerel hem de kendi ülkelerindeki tur operatörleri, seyahat acentaları ile bir çoğu tabii uçak biletini aldı gidince bir şekilde bulurum diye geldi. Bu sefer de otel bulmakta sıkıntı çekti ya da kapı kapı otel dolaşarak bir şekilde bulmaya çalıştı. Ya da onlinedan son dakika çok yüksek rakamlar ödemek karşılığında bulabildi. Rent a car da aynı husus geçerli. Tabii bunu gören rent a car firmaları diğer illerdeki ya da diğer bölgelerdeki araçlarının Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi. Ama bu da yeterli olmadı. Görünen o ki Ağustos sonuna kadar bu yüzde yüze yakın doluluğu yaşamaya devam edeceğiz. Ondan sonra biraz böyle kırılmalar ve rahatlamalar olacak” diye konuştu.

“Kötü reklam olmamamız gerekiyor”

Kış aylarına kadar kentte yoğunluk yaşanacağını vurgulayan Kantarcı, “Trabzon kapasitesinin çok üzerinde turist ağırlıyor diye bir söylem var. Böyle son haftalarda gelen yoğunluk beklenmedik bir yoğunluk. Bu değil Trabzon’a ülkemizin Antalya'dan İstanbul'a farklı bir ilde de olsa beklenmedik bir yoğunluk olduğu zaman doğal olarak bazı sıkışıklıklar, rezervasyon sorunları olabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda bölgemizdeki 6-7 ili topluyorsunuz konaklama tesis sayısı ikiye çapıyorsunuz yine Trabzon'daki yatak kapasitesine ulaşamıyorsunuz. Yani demek istediğim şu, Trabzon'da gerçekten büyük bir yatak kapasitesi var. Her geçen gün yatırımlar biraz daha artıyor. Konaklama tesisleri yıldızlı otellerin sayısı biraz daha artıyor. Buradaki yaşanan sıkışıklıklar ve son dakika sorunları tamamen ön rezervasyon yapmadan ve ön planlama yapmadan yaşananlar.

Bunun tabii olumsuzluğun birde olumlu tarafı var. Bu sıkışıklık sonraki haftalara ve sonraki aylara Sonbahar aylarına doğru da yayılacak. Zaten bizim en büyük hedefimiz sadece yazın 2-3 aylık periyot değil bunu aylara yaymak, yıl boyu yaymak, İlkbahar, Sonbahar mevsimlerimiz hatta bu beklentimiz olan kış aylarında da yine dış hatlardan özellikle Ortadoğu'dan turist beklentimizin devam etmesi şeklinde ve inşallah böyle de olacak gayet güzel olumlu günlerde göreceğiz. Esen sert rüzgarın önümüzdeki aylarda da olumlu yansımaları olacak. Tek dikkat etmemiz gereken husus hem turizm paydaşları hem esnafımızın etik kuralları, mesleki kurallara esnaflık kriterlerine uygun şekilde misafirlerimizi ağırlamak, mutlu etmek ve yolculamak. Çünkü yaşayacağımız en ufak bir olumsuzluk yarın öbür gün başka kötü olumsuzluklara sebep olabiliyor. Kötü reklam olmamamız gerekiyor. Bütün olumsuzlukları minimize etmemiz gerekiyor ve Allah’a şükür şimdiye kadar da gayet iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.