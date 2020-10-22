Ruslar, 3’üncü ateşkes için devrede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azeri Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’ya davet ederek “Dağlık Karabağ” için ayrı ayrı görüştü. Rusya Dışişlerinden yapılan açıklamada, Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermeni Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerine binaen Lavrov’un, Mnatsakanyan ve Bayramov ile Moskova’da ayrı ayrı görüşmeler yaptığı belirtildi.



10 Ekim’de Moskova’da yapılan 11 saatlik görüşmede insani ateşkes için anlaşma sağlansa da Ermenistan saatler sonra ateşkesi bozmuştu. En son geçen hafta 2. defa ateşkes ilan edildi, ancak Ermeniler 1 saat sonra yine Gence kentine saldırıp 13 Azeri sivili katledip 52’sini de yaralamıştı.