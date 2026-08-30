Beşiktaş büyük oynuyor! Barcelona'dan Tüpraş Stadı'na doğru adım adım...

2003 doğumlu oyuncu, TFF'nin "genç yabancı" kriterini de karşılıyor. İspanyol futbolcunun ilk tercihi Premier Lig... İngiltere'deki transfer dönemi salı günü kapanıyor. Beşiktaş daha önce Casado'yla ilgili nabız yoklaması yapmıştı. Barcelona cephesinde sorun yok. Kartal oyuncuyu ikna edebilirse işi bitirebilecek. Ancak söylediğimiz gibi şu anda farklı isimler öncelikli... Yine de ibre bir anda Marc Casado'ya kayabilir.