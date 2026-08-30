Beşiktaş büyük oynuyor! Barcelona'dan Tüpraş Stadı'na doğru adım adım...
Beşiktaş orta saha transferinde çıtayı yükseltti.
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Beşiktaş orta saha transferinde çıtayı yükseltti.
Beşiktaş, orta saha transferinde frene basmadı. Şu anda farklı isimler konuşuluyor. Ancak Barcelona'dan Marc Casado ihtimali ciddi şekilde artmış durumda...
Barcelona, Marc Casado'yu satış listesine koydu. 22 yaşındaki futbolcu kesinlikle kadroda düşünülmüyor. La Liga temsilcisinin beklentisi 20 milyon euroydu... Ancak transfer döneminin sonlarına gelindiği için transfer çok daha düşük bir rakam karşılığında tamamlanabilir...
Beşiktaş bugün itibarıyla orta alan konusunda farklı isimlere yoğunlaştı. Fakat Marc Casado ihtimalinin ciddi anlamda yükseldiği belirtildi. 1.72 boyundaki futbolcu, şu bölgelerde görev yapabiliyor:
2003 doğumlu oyuncu, TFF'nin "genç yabancı" kriterini de karşılıyor. İspanyol futbolcunun ilk tercihi Premier Lig... İngiltere'deki transfer dönemi salı günü kapanıyor. Beşiktaş daha önce Casado'yla ilgili nabız yoklaması yapmıştı. Barcelona cephesinde sorun yok. Kartal oyuncuyu ikna edebilirse işi bitirebilecek. Ancak söylediğimiz gibi şu anda farklı isimler öncelikli... Yine de ibre bir anda Marc Casado'ya kayabilir.
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