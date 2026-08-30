Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Galatasaray'ın sol kanadında Barış Alper Yılmaz dışında alternatif yoktu. Ve bu bölgeye Rafael Leao gibi dev bir isim getirildi. Açık konuşmak gerekirse kağıt üzerinde rakamsal olarak her şey normal. Çünkü sol kanatta iki seçenek oluştu. Ancak Leao'nun ilk 11'e monte edilmesinden sonra Barış'ın forma sürelerinin ne duruma geleceği henüz bilinmiyor.