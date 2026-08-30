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Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Leao sonrası bir zamanlar sol kanadın tek hakimi olan Barış'ın krallığı da sona ermek üzere...

#1
Foto - Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Rafael Leao transferi sonrasında Barış Alper Yılmaz'ın geleceği daha çok merak edilmeye başlandı. Peki milli futbolcuyla ilgili bugün itibarıyla son durum ne?

#2
Foto - Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Galatasaray'ın sol kanadında Barış Alper Yılmaz dışında alternatif yoktu. Ve bu bölgeye Rafael Leao gibi dev bir isim getirildi. Açık konuşmak gerekirse kağıt üzerinde rakamsal olarak her şey normal. Çünkü sol kanatta iki seçenek oluştu. Ancak Leao'nun ilk 11'e monte edilmesinden sonra Barış'ın forma sürelerinin ne duruma geleceği henüz bilinmiyor.

#3
Foto - Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Barış farklı bölgelerde de görev yapabiliyor. İlerleyen süreçte milli futbolcuyu değişik rollerde izleyebiliriz. Elbette bir de transfer konusu var... Everton ve Newcastle United, milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Ancak şu ana kadar kulübe herhangi bir resmi teklif iletilmedi.

#4
Foto - Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

İngiltere'deki transfer dönemi salı günü kapanacak. Yani kısa süre içinde değişiklik yaşanmazsa, Barış'ın Premier Lig ihtimali rafa kalkacak. Teknik Heyet, 26 yaşındaki oyuncunun satışına karşı...

#5
Foto - Leao bombası patladı ve Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti merak ediliyor... Flaş gelişme olacak mı?

Ve Sarı-Kırmızılılar'ı çok uzun bir sezon bekliyor. Bugün itibarıyla Barış'ın kalma ihtimali son derece yüksek...

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