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Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

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Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

Erzurum'da taksi şoförlüğü yapan Cüneyt Özdemir, uygulamadan çağırdığı korsan taksiyi polise yakalatırken hiç beklemediği bir cezayla karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

Kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Cüneyt Özdemir, cep telefonu uygulamasından korsan taksi çağırdı. Özdemir gelen otomobil sürücüsüne üniversite yurtlarından çocuklarını alıp köye gideceklerini söyledi. Araca binen Özdemir, yolculuğunu da telefonla görüntüleyerek kayda aldı. İlk adrese gittiklerinde araçtan inen Özdemir durumu polise anlattı.

#2
Foto - Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

KORSAN TAKSİCİYE 100 BİN TL, İHBAR EDENE 3 BİN 870 TL CEZA KESİLDİ Trafik polisleri, sürücü U.K.’ye korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan 100 bin TL idari para cezası uygulayarak aracını 60 gün süreyle trafikten menedip sürücü belgesine de 30 gün el koydu.

#3
Foto - Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir’e de korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.

#4
Foto - Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

"CEZA YEDİM AMA DEVLETMİZE KURBAN OLSUN"

#5
Foto - Ava giderken avlandı: Korsan taksiciyi yakalatmak isterken kendisi de yandı!

Erzurum’da bir haftadır korsan taksilerle uğraştıklarını söyleyen 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, "Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakaladık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun." dedi.

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