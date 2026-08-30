Kimse istemez mi bir futbolcuyu yahu! Victor Nelsson'la en kötü senaryo gerçekleşiyor
Galatasaray'da istenmeyen adam Nelsson için yönetim düğmeye bastı.
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Galatasaray'da istenmeyen adam Nelsson için yönetim düğmeye bastı.
Galatasaray'ın gelecek planlamasında düşünmediği Victor Nelsson, şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşamadı. İşler büyük bir hızla mukavele feshine doğru ilerliyor.
Tesislere, "Bu iş yerinde çalışmıyorum" yazılı şapkayla gelen Victor Nelsson, geçen sezon başında İtalyan ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Verona, Serie A'dan düştü ve Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonu kullanılmadı. 27 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'a döndü.
Ancak kesinlikle kadroda düşünülmüyor. 1.85 boyundaki futbolcu, Samsunspor'u "Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum" diyerek geri çevirdi. Celta Vigo ve Monza'yla da orta yolu bulamadı. Şu anda işler büyük bir hızla mukavele feshine doğru ilerliyor. Artık transfer döneminin sonlarındayız.
Victor Nelsson'un, Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani kontratının son senesine girdi. Bir mucize olmazsa, oyuncunun alacaklarının ödenerek gönderilmesi bekleniyor. Nelsson konusundaki karar aslında sportif değil... Taraflar arasındaki duygusal bağ uzun süre önce koptu.
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