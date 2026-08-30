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Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

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Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

Adana'da tartıştığı Abdulkadir Öden (57) tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü öne sürülen Haluk Taş’ın (34) ailesi, olayda başka şüphelilerin de bulunduğunu iddia ederek araştırılmasını istedi. İşte acı olay hakkında tüm bilinenler.

#1
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

SOPAYLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ Olay, 23 Ağustos 2025’te Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye işçisi Haluk Taş birlikte gezintiye çıktığı arkadaşı Bahri A. (62) ile birlikte, Abdulkadir Öden'in iş yerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir Öden, iddiaya göre, Bahri A. ile Haluk Taş'ı sopayla dövüp, kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bahri A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma, Öden ile Bahri A.’yı gözaltına aldı.

#2
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

BAŞKA KİŞİLERİN DE CİNAYETE KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ Bahri A. ifadesinde, Abdulkadir Öden’in Haluk Taş’ı sopayla darbettiğini ve kendisini de tehdit ederek işkence yaptığını öne sürdü. Bahri A. ayrıca ifadesinde Taş'ı oğlu gibi gördüğünü ona bir zarar vermediğini belirtti. Abdulkadir Öden ise suçlamaları kabul etmeyerek, Haluk Taş’ı olaydan kısa süre önce tanıdığını ve kendisini öldürmesi için herhangi bir neden bulunmadığını savundu. Öden, olay günü Bahri A. ile Haluk Taş’ın tartışmaya başladığını, kendisinin ikisini ayırmaya çalıştığını ve bu sırada Bahri A.’nın kendisine saldırdığını öne sürdü. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Öden tutuklanırken, Bahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş'ın ailesi, Bahri A. ve başka kişilerin de cinayete karıştığını öne sürerek karara itiraz etti.

#3
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

#4
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

"AĞABEYİM ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE BULUNDU" Haluk Taş’ın kardeşi Ayşe Nur Kar (29), ağabeyinin tek kişi tarafından öldürülmediğini öne sürerek, “Jandarma ekipleri, ağabeyimin sopalı kavgaya karıştığını söyleyerek bizi Salbaş’a çağırdı. Ağabeyim, Bahri A.’nın tanıdığı Abdulkadir Öden’in iş yerine gitmiş. O sırada ne yaşandığını bilmiyoruz. Ağabeyimi elleri ve kolları bağlı, boynuna sopayla vurulmuş ve beyin kanaması geçirmiş halde ölü bulduk. Bu kişinin ağabeyimi oraya neden ve hangi sebeple götürdüğünün araştırılmasını istiyoruz. Cinayeti işlediği öne sürülen Abdulkadir Öden’in dükkandan Bahri A. ile birlikte ayrıldığı ancak ağabeyimin orada kaldığı ve daha sonra ölü bulunduğunu öğrendik. Ben olayda birden fazla kişinin olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

#5
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ" Cinayetin tüm detaylarıyla aydınlatılmasını talep eden Ayşe Nur Kar, “Böyle düşünmemin nedeni, dosyada birbirlerini suçlayan beyanların bulunması. Aradan bir yıl geçmesine rağmen biz hala ağabeyimin neden öldürüldüğünü öğrenemedik. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve ülkemize örnek olacak bir adalet sürecinin işletilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

"OĞLUM GİDİNCE KOLUM KANADIM KIRILDI" Baba Mahmut Taş ise “Benim bu dünyadaki geleceğimi elimden aldılar. Bir tane bile canlı varlığı incitmeyen, yardımsever, hayırsever, iyi niyetli, herkesin elinden tutan, birinin ihtiyacı olduğunda koşan evladımı benden aldılar. Kolumu, kanadımı kırdılar. Oğlumun suçlularının cezalandırmasını talep ediyorum.” dedi.

#7
Foto - Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

"KARINCAYI BİLE İNCİTMEZDİ" Haluk Taş’ın annesi Elife Taş da oğlunun kimseyi incitmediğini belirterek, “Kimin işi olsa kuş olur uçardı. Çok yardımsever, çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Neden başına böyle bir şey geldi? Yaptığı iyiliği hiç konuşmazdı. Ne lisede ne de ilkokulda bir tane kavga edip evime gelmiş bir çocuk değil. Onu çok özledim, her şeyimi onunla yaşadım. Hep ‘Annemi ve babamı rahat ettireceğim’ derdi. Adalet yerini bulsun ve suçlular cezasını alsın. Oğlumun başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm.” diye konuştu.

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