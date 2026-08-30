Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

"KARINCAYI BİLE İNCİTMEZDİ" Haluk Taş’ın annesi Elife Taş da oğlunun kimseyi incitmediğini belirterek, “Kimin işi olsa kuş olur uçardı. Çok yardımsever, çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Neden başına böyle bir şey geldi? Yaptığı iyiliği hiç konuşmazdı. Ne lisede ne de ilkokulda bir tane kavga edip evime gelmiş bir çocuk değil. Onu çok özledim, her şeyimi onunla yaşadım. Hep ‘Annemi ve babamı rahat ettireceğim’ derdi. Adalet yerini bulsun ve suçlular cezasını alsın. Oğlumun başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm.” diye konuştu.