Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia!

SOPAYLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ Olay, 23 Ağustos 2025’te Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye işçisi Haluk Taş birlikte gezintiye çıktığı arkadaşı Bahri A. (62) ile birlikte, Abdulkadir Öden'in iş yerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir Öden, iddiaya göre, Bahri A. ile Haluk Taş'ı sopayla dövüp, kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bahri A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma, Öden ile Bahri A.’yı gözaltına aldı.