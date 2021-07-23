Ruşen Çakır kimdir? Ruşen Çakır nereli? ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'ın hayatı

Sözde bağımsız gazeteci Ruşen Çakır’ın, ABD’den gelen fonla beslendiğinin ortaya çıkmasından sonra merak edilir oldu. Peki kim bu Ruşen Çakır? Ruşen Çakır nereli?

Ruşen Çakır kimdir?

Sözde ‘bağımsız’ gazeteci Ruşen Çakır’ 25 Ocak 1962 Hopa doğumlu. Galatasaray Lisesi mezunu olana Ruşen Çakır, 1981 Şubat-1982 Ağustos arasını Hasdal ve Metris askeri cezaevlerinde tutuklu olarak geçirdi. Okumaya pek yüzü olmayan Ruşen Çakır, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiremeyip yarıda bıraktı.

Ruşen Çakır nerede çalıştı?

1985 yılında Nokta Dergisi'nde gazeteciliğe başlayan Ruşen Çakır,, sırasıyla Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk’te çalıştı. Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu’nda görev yaptı. 20 Ağustos 2015’te yayına başlayan ve ABD’den beslendiği ortaya çıkan Medyascope'un kurdu. Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Kulübü üyesi olan Ruşen Çakır, yazar Müge İplikçi ile evli ve 1998 doğumlu Ali Deniz'in babası.