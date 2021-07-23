Ruşen Çakır kimdir? Ruşen Çakır nereli? ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'ın hayatı
Türkiye’de bazı kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. ABD beslemesi olan medya organları arasında Medyascope de var. Medyascope’un 2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar. Medyascope sahibi Ruşen Çakır’dır. Peki kim bu Ruşen Çakır? Ruşen Çakır nereli? Ruşen Çakır nerede yaşıyor? İşte Ruşen Çakır hayatı, biyografisi.
Sözde bağımsız gazeteci Ruşen Çakır’ın, ABD’den gelen fonla beslendiğinin ortaya çıkmasından sonra merak edilir oldu. Peki kim bu Ruşen Çakır? Ruşen Çakır nereli?
Ruşen Çakır kimdir?
Sözde ‘bağımsız’ gazeteci Ruşen Çakır’ 25 Ocak 1962 Hopa doğumlu. Galatasaray Lisesi mezunu olana Ruşen Çakır, 1981 Şubat-1982 Ağustos arasını Hasdal ve Metris askeri cezaevlerinde tutuklu olarak geçirdi. Okumaya pek yüzü olmayan Ruşen Çakır, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiremeyip yarıda bıraktı.
Ruşen Çakır nerede çalıştı?
1985 yılında Nokta Dergisi'nde gazeteciliğe başlayan Ruşen Çakır,, sırasıyla Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk’te çalıştı. Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu’nda görev yaptı. 20 Ağustos 2015’te yayına başlayan ve ABD’den beslendiği ortaya çıkan Medyascope'un kurdu. Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Kulübü üyesi olan Ruşen Çakır, yazar Müge İplikçi ile evli ve 1998 doğumlu Ali Deniz'in babası.