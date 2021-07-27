Rusça olan resmi dillerini Türkçe yaptılar! İlk açıklama MHP'den geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özbekistan'ın Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdiğini açıkladı.
Yeniakit Ankara
Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı.
Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, Kiril alfabesi kullanılıyordu.
Kiril alfabesinin kullanımını da rafa kaldırarak Türkçe harflerin de yer aldığı Latin alfabesine geçti.
Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, “Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi. Özbek halkını ve yönetimini tebrik ediyoruz. Yaşasın Özbekistan” dedi.