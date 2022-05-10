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Dünya Rus yetkililer haberi verdi! Türk tahıl gemisi yanmaya başladı
Dünya

Rus yetkililer haberi verdi! Türk tahıl gemisi yanmaya başladı

Rusya’nın Karadeniz kyısındaki Temryuk bölgesinde tahıl taşıyan Türk gemisine yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 16:50:00 -
Rus yetkililer haberi verdi! Türk tahıl gemisi yanmaya başladı

Rusya’nın güneyindeki Karadeniz kyısındaki Temryuk limanında bir Türk tahıl gemisinde yangın çıktığı bildirildi. Krasnodar bölgesindeki gemi, liman açıklarında yanmaya başladı.

Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri, yangını gemi mürettebatının kendi olanakları ile söndürmeye çalıştıklarını, yardım talep etmediklerini, ancak Rus makamlarının yardıma hazır olduğunu duyurdu.

Ajanslar geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğunu bildirdi. Yangının büyük bir tehlike yaratmadığı belirtildi.

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