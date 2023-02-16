Rus yetkiliden ezber bozan Türkiye uyarısı: Zam gelecek, şiddetle tavsiyemdir hemen alın

ATOR Başkanı Maya Lomidze düzenlediği basın toplantısında 2023 sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lomidze depremin ardından Türkiye'ye olan taleple ilgili de bilgi verdi.

Türkiye'ye talepte azalma yok

Lomidze, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen büyük çaplı deprem sebebiyle Türkiye'ye olan tur talebinde azalma görmediklerini söyledi. Tatil bölgelerinde herhangi bir hasarın olmadığını belirten Lomidze, " Türkiye eski dinamiklerle yazlık satılıyor. Türkiye'de yaz tatili fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 arttı, ancak erken rezervasyon kampanyalarında hala indirimler var ve turistlerin bunlardan faydalanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz, önümüzdeki aylarda tur fiyatları daha da pahalı olacak" dedi.

Kış sezonunun liderleri

Maya Lomidze kış döneminde Rus turistler arasında en popüler yurtdışı rotalarını da açıkladı. Lomidze, "Kış sezonunda liderler Mısır, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri. İlk 10 içinde Türkiye, Sri Lanka, Goa, Maldivler, Küba, Venezuela, Seyşeller yer alıyor. Kışın Avrupa'ya turlarda satılıyor. " dedi.