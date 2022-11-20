  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus yetkili tüm dünyayı uyardı: Büyük sıkıntı kapıda!
Dünya

Rus yetkili tüm dünyayı uyardı: Büyük sıkıntı kapıda!

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:27:00 -
Rus yetkili tüm dünyayı uyardı: Büyük sıkıntı kapıda!

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını belirtti.

Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını söyledi.

Belousov, “Bugün uluslararası ticaret ve yatırımların ele alındığı bir gündü. Ana konu kriz. Küresel ekonominin, iklim sorunları ve teknolojik gelişimin çözülmemiş sorunları ile daha da şiddetlenen ciddi şoklar dönemine girdiği konusunda hemen herkes hemfikir” dedi.

Balousov, forumdaki konuşmacıların bu durumdan sadece birlikte çıkılabileceğine vurgu yaptıklarını belirterek, “Şu anda dünyada ortaya çıkan sorunların ciddiyetini daha yeni anlamaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Gerçek şu ki, önümüzdeki birkaç yıl, uzun zaman önce biriken olumsuz eğilimlerin sınırlı bir zaman diliminde birleştiği şiddetli bir fırtına dönemi olacak” diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Küresel güç diye bilinen aşşağılık efendilerin

Bunu istiyorlar çünkü. Sen senin gibiler dünyanın ümüğünü sıkmak İçin oyun kurdunuz. Ve şimdi de gayeni açıklıyorsun! Kitapsız köpekler! Sizin topunuz silahınız nükleer gücünüz olabilir. Ama bu dünyanın sahibi Allah’tır ( Cellecelalühu) elbette o’nun da bir bildiği var. Bekliyoruz!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23