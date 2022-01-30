Rus yetkili: Batı, Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.

Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.

Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.

Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.