Rus Wagner'den Sirte’ye Pantsir-S1 sevkiyatı: O detay dikkat çekti

Rusya tarafından da işletilen 8×8 Kamaz araç şasisine entegre edilmiş Pantsir-S1 hava savunma sistemleri; Rus Wagner paralı askerleri tarafından gerek Suriye gerekse Libya’da aktif olarak kullanılıyor. Yansıyan görüntülerde yine Rus Wagner paralı askerleri tarafından çeşitli bölgelerde çokça kullanılan Ural 4320 kamyonları görünmekte. Rus Ordusu tarafından kullanılan tipte olan Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin Suriye’den Sirte’ye aktarıldığına ilişkin ifadeler mevcut.

Darbeci Hafter bağlısı Libya Ulusal Ordusu tarafından kontrol edilen Sirte kenti ve Jufra Hava Üssü’ne yönelik Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından operasyon hazırlığı yapılmakta. AFRICOM tarafından yayınlanan görüntülerde ise Jufra Hava Üssü’ne Rus savaş uçaklarının konuşlandırıldığına yönelik ciddi kanıtlar mevcut.

Wagner'in Pantsir-S1'leri daha önce görüntülendi

Ayrıca son dönemde Rusya’nın Libya’daki hava üslerine son dönemde yüzlerce kargo uçağıyla askeri malzeme sevk ettiğine ilişkin uçuş kayıtları mevcut.

23 Mayıs 2020 tarihinde Bölgede bulunan Wagner paralı askerleri, Libya’da darbeci Hafter’e Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hibe edilen Alman MAN SX 45 8×8 kamyon şasisine entegre edilen Pantsir-S1 sistemlerinin aksine Rus Ordusu tarafından kullanılan Kamaz şasisine entegre edilen Pantsir-S1’ler ile görüntülenmişti.

Rus Wagner paralı askerleri kullandıkları araçların üzerlerine çeşitli semboller çizerek tabiri caizse araçlarını işaretliyor. Sosyal medyada paylaşılan Wagner’e ait Pantsir-S1’lerin görüntülenmesi sonrasında Wagner araçların üzerindeki sembollerin üstünü boyamak durumunda kalmıştı.

Deniz Gözlemcisi Yörük Işık 16 Nisan 2020 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 4 adet Rus Ordusuna ait zırhlı Ural 4320’nin Libya’ya gönderiliyor olabileceğine ilişkin bir paylaşımda bulunmuştu, daha sonrasında da araçları taşıyan kargo gemisinin Bingazi’ye ulaştığı bilgisine yer vermişti. Rus Ordusu tarafından kullanılan kritik platformlar da dahil olmak üzere bazı platformlar Wagner’e hibe ediliyor bu sebeple bu araçların Libya’da Wagner tarafından kullanılma ihtimali oldukça yüksek.