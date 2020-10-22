  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Wagner Libya'da sivillere kurşun yağdırdı
Dünya

Rus Wagner Libya'da sivillere kurşun yağdırdı

Libya'da Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin sivillere kurşun yağdırıp katlettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 01:30:00 -
Rus Wagner Libya'da sivillere kurşun yağdırdı

Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerce Libya'da babası, kardeşi ve kayınbiraderi öldürülen Libyalı Muhammed Ebu Acila Enbis, ölü numarası yaparak şans eseri öldü.

28 yaşındaki Muhammed, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül 2019'da evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Muhammed, bir süre sonra çatışmaların yoğunluğunun azalmasının ardından Trablus'un 50 kilometre güneyindeki Esbia'da bulunan terk ettiği evinin durumunu kontrol etmek için karşılaşabileceği tehlikeleri göze alarak buraya gittiğini söylüyor. Burada Wagner'e bağlı paralı askerlerce fark edilen ve takip edildiğini dile getiren Muhammed, El-Hurriyye bölgesinde ailesiyle geçici olarak yaşadıkları evde, babası Ebu Acila, kardeşleri Hüsam ve Muhammed, kayınbiraderi Hamza ile yakalandıklarını anlatttı.

Kurşuna dizdiler

Wagner askerlerinin, kimliklerine ve cep telefonlarına el koyduklarını kaydeden Muhammed, askerlerin kendi aralarında Rusça konuştuklarını ve kendisi ve ailesini bir yere götürdüklerini ve burada kurşuna dizildiklerini kendisinin ise ölü numarası yaparak kurtulduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Gündem

Bakanlıktan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberinin asılsız olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay