Rus Wagner Libya'da sivillere kurşun yağdırdı

Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerce Libya'da babası, kardeşi ve kayınbiraderi öldürülen Libyalı Muhammed Ebu Acila Enbis, ölü numarası yaparak şans eseri öldü.

28 yaşındaki Muhammed, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül 2019'da evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Muhammed, bir süre sonra çatışmaların yoğunluğunun azalmasının ardından Trablus'un 50 kilometre güneyindeki Esbia'da bulunan terk ettiği evinin durumunu kontrol etmek için karşılaşabileceği tehlikeleri göze alarak buraya gittiğini söylüyor. Burada Wagner'e bağlı paralı askerlerce fark edilen ve takip edildiğini dile getiren Muhammed, El-Hurriyye bölgesinde ailesiyle geçici olarak yaşadıkları evde, babası Ebu Acila, kardeşleri Hüsam ve Muhammed, kayınbiraderi Hamza ile yakalandıklarını anlatttı.

Kurşuna dizdiler

Wagner askerlerinin, kimliklerine ve cep telefonlarına el koyduklarını kaydeden Muhammed, askerlerin kendi aralarında Rusça konuştuklarını ve kendisi ve ailesini bir yere götürdüklerini ve burada kurşuna dizildiklerini kendisinin ise ölü numarası yaparak kurtulduğunu söyledi.