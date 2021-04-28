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Gündem Rus ve İtalyan tarihçiler iftiracı Biden'ı yalanladı!
Gündem

Rus ve İtalyan tarihçiler iftiracı Biden'ı yalanladı!

Kukla ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları hakkında küstahça 'soykırım' ifadesini kullanmasına Rus ve İtalyan tarihçilerden tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 06:46:00 - 2021-04-28 06:50:33
Rus ve İtalyan tarihçiler iftiracı Biden'ı yalanladı!

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagin ve Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları hakkında 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

"1915'teki olayları soykırım diye etiketleyeceksek soykırım denecek başka olaylar var." diyen Delyagin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni lobisinin bir üyesi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine Türkiye'nin ardından İtalyan ve Rus tarihçiler de karşı çıktı. Açıklamalarda bulunan Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Biden'ın sözlerine karşı çıktı.

"Tarihi olaylar politik amaçlar uğruna saptırılmamalı"

Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, tarihi olayların politik amaçlar uğruna saptırılmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Grassi 1915 olayları hakkında soykırım diyen Biden'ı eleştirerek, "Bir tarihçi olarak benim fikrimce parlamentoların, hükümetlerin, başbakanların tarihi olaylar hakkında karar vermeleri iyi bir fikir değil. Bu tarz kararların arkasında politik nedenler olabilir. Ve bu taarihi olayların gerçek." dedi.

1915 öncesinin de bilinmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan tarihçi, "Benim fikrimce Ermenilerin tehcir edilmesi kötü bir olay ama 1915 öncesini de bilmek gerekir. O yıldan önce Osmanlı Devleti'nin içerisinde ve dışında kalan birçok Müslüman topluluğa etnik temizlik gerçekleştirilmeye çalışıldı. 1915'te olanları 100 yıl boyunca Müslümanlara yapılanlardan ayırmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Amerikan yerlilerine yaptıkları soykırımdır"

Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi sözlerini şöyle noktaladı:

"1915'teki olayları soykırım diye etiketleyeceksek soykırım denecek başka olaylar var. O zaman ABD'nin 1862'nin Amerikan yerlilerine yaptıkları da soykırımdır. Eğer adalet istiyorsanız herkese karşı adil olmalısınız. Sorun şu ki soykırım ifadesi politik bir adım haline getirilemez. Siyasi bir pazar olur. Bir lobi ne kadar güçlüyse yaşadıklarını soykırım olarak nitelemesine imkan vardır. Ancak tarih pazar yeri değildir."

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