Rus ve Esed askerleri, Ayn İsa’dan kaçtı

Mehmet Aydın

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında olması ve bölgeye sevkiyatlarını sürdürmesi Rusya ve Esed rejimini endişeye sevketti.

Terör örgütünü koruma görevini üstlenen ve birçok bölgede YPG/PKK’ya siper ve hendek kazmaları için yardım eden Rus askerleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolünde olan Tel Aybad ilçesine bağlı Ayn İsa beldesindeki 3 üssü kapatıp gitti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ni kaynak gösteren SOHR) Rus sitesi Avia.pro, Rus ve Esed rejimi askerlerinin Ayn İsa bölgesindeki teröristlere yoğun topçu ateşi sonrası bölgeyi terketmek zorunda kaldığını belirtti. Paylaşılan görüntülere göre, topçu saldırıları sonucunda üstlerden tahliye kararı alan Rusya, Esed askerleriyle birlikte Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri helikopterleri himayesinde zırhlı araçların da yardımıyla bölgeden kaçtı.

Helikopterler yukarıdan güvenlik sağladı

Helikopterlerin yanı sıra tahliye konvoyunda askeri kamyonlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve hafif zırhlı araçlar bulunduğu görüntülere yansıdı. Çekilme sırasında Rus helikopterlerinin gökyüzünde, Rus ve rejim askerlerinin güvenli bir şekilde geri çekilmesini organize ettiği de yine görüntülere yansıdı.

SMO Askerleri, Türkiye'nin onayını bekliyor

Rus sitesi Avia.pro, bölgedeki Rus ve Suriye birliklerinin çekilmesine yönelik Moskova yönetiminin henüz yorum yapmadığını belirtti. Bölgede yalnız kalan YPG/PKK militanlarına yönelik topçu saldırılarının devam ettiği belirtilirken, Suriyeli muhalif güçlerin Ayn İsa’ya girmek için Türkiye’nin onayını bekledikleri de haberde verildi.