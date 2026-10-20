MİT Başkanı Kalın Trablus’ta! Dibeybe ile Birleşik Libya’yı görüştü!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta görüştü.

Dibeybe ve Kalın arasında gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair konuşuldu.

Ayrıca, Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındı.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini her seviyede güçlendirme iradesi vurgulandı.

MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.