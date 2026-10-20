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Aktüel Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı

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Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Malkara'da polis ve jandarmaya ait uygulama noktalarının 750 üyeli WhatsApp grubunda paylaşıldığı tespit edildi. Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından grubun yöneticisi olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da güvenlik güçlerinin denetim noktalarını önceden haber vererek sürücülerin ve aranan kişilerin güzergah değiştirmesine imkan sağladığı öne sürülen WhatsApp grubuna operasyon düzenlendi.

 

Deşifre oldular

Malkara İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile Malkara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede, polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 750 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı, alkollü araç kullanımı, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin deşifre edildiği tespit edildi.

 

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A. M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.

 

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 750 aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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