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Gündem Rus ve Çin askeri gemileri Japonya'nın güneybatısından geçti
Gündem

Rus ve Çin askeri gemileri Japonya'nın güneybatısından geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-06 07:14:00 -
Rus ve Çin askeri gemileri Japonya'nın güneybatısından geçti

Rusya ve Çin'e ait donanma gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Osumi Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetlerinin, Rus ve Çin donanmasına ait gemilerin ülkenin güneybatısından geçişini gözlemlediğini bildirdi.

Buna göre iki Rus ve iki Çin donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima eyaletine bağlı Kusagaki Adası'nın 40 kilometre doğusuna yaklaştı.

Osumi Boğazı'ndan geçen askeri gemiler Pasifik Okyanusu'na yöneldi.

Devlet televizyonu NHK, Rus ve Çin donanma gemilerinin söz konusu bölgeden birlikte geçişinin üçüncü kez gözlemlendiğini aktardı.

Bölgeden birlikte geçişlerin ilki Ekim 2021'de, ikincisi Eylül 2022'de gerçekleştiği biliniyor.
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Savunma Bakanlığı unsurlarının, bölgede seyreden yabancı güçlerin faaliyetlerini yakından izlediği aktarıldı.

Ulusal basında Rusya ve Çin'e ait gemilerin ortak devriyeler gerçekleştirmek üzere bölgede seyredeceği belirtilmişti.

Osumi Boğazı, Batı Pasifik bölgesinde iki büyük denizi birbirine bağlayan dar su yolu olarak tanınıyor.

Uluslararası su olarak kabul edilen Boğaz'dan donanma geçişleri, Çin ve Rusya'nın bölgede hakimiyet arayışı olarak nitelendiriliyor.

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