0553 313 94 23

Rus uzmandan Türkiye'ye kritik İHA uyarısı

Kilis’te düşürülen menşei belirsiz İHA’nın muhtemelen keşif uçuşu yaptığına dikkat çeken Rus uzman Kirill Semyonov, "Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir" açıklamasında bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 14:19
Rus uzmandan Türkiye'ye kritik İHA uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından Kilis’te vurulduğunu açıklamıştı.

"Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu olayın önemli bir farkı var"

Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik İHA’lı saldırıların son zamanlarda sıklaştığını hatırlatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Ama Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu olayın önemli bir farkı var. Bu muhtemelen keşif İHA’sıydı. Bölgede keşif uçuşu yapıyordu ve savaş gereçleri yoktu, bu yüzden tehdit oluşturmuyordu. Fırat Kalkanı bölgesinde TSK ve müttefiklerine karşı aktif olarak İHA kullandığını şimdilik söyleyemeyiz. Bu bölgede, Hmeymim’de olduğu gibi el yapımı İHA’ların yoğun saldırısına maruz kalabilecek hiçbir tesis yok. Orada, bu tür saldırıları yapabilecek hava üssü gibi önemli bir hedef yok."

"Uçuşun amacı sınırda hangi güçlerin olduğunu görmek olabilir"

Kirill Semyonov, "Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir" diye vurguladı.

"Türkiye İHA'nın geldiği yönü tespit edebilir"

Türkiye’nin, İHA’nın güzergahını ve havalandığı yeri tespit edebileceğine işaret eden Semyonov, "Her şey radarlara ne zaman yakalandığına bağlı. Elbette İHA’lar alçaktan uçuyor, plastikten yapılıyor, bu yüzden radarlar onları iyi göremiyor. Onları kaçırmak çok kolay. Havalandığı yer tespit edilmese de bu bölgeye hangi yönden girdiğini belirleme olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:19
  1. Kilis
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Türk hava sahası
  4. Türkiye
  5. Suriye
  6. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    1. AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    2. Oy kullanma yaşını 16'ya iniyor!..
    3. AK Partili isim istifasını duyurdu!
    4. AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!
    5. İmamoğlu'nun depreme çözümü pes..
    6. MHP'li isim 'Af' için tarih verdi!
    7. İflas eden İngiliz tur operatörü..
    8. İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?
    9. İmamoğlu’nun yardım iddialarını İBB..
    10. Şişkinlik için hangi doktora gidilir?..
    11. Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu..
    12. DAEŞ askeri kışlaya saldırdı! Çok..
    13. Şarja takıp uyuduğu telefon sonu oldu!
    14. Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırı
    15. Tamamen yerli ve milli! Birçok ülkeden..
    16. Uçaklarda yeni dönem başlıyor! Anında..
    17. Siyaset gündemini değiştirecek..
    18. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    19. Putin imzaladı! Önemli Hazar Denizi..
    20. Terlikle çocuğunun dişlerini kıran..
    21. Dedesi hakkında verdiği ifade ekipleri..
    22. Rus uzmandan Türkiye'ye kritik İHA..
    23. Erdoğan vekillere seslenecek
    24. Çin'e Hong Kong ateşi düştü!..
    25. Kamyonetin altında kalan yaya yaşamını..
    26. Ruhani'yi şoke eden gelişme! Kardeşi..
    27. Galatasaray'ın PSG kadrosunda kimler..
    28. Ankara'da durağa dalan otobüsün şoförü..
    29. Tayvan’da köprü çöktü!
    30. Ersun Yanal'dan flaş açıklama:..
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı