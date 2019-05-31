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Rus uzmandan çarpıcı analiz: ABD geri vites yapmaya başladı

Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, ABD'nin Türkiye ile ortak komisyon kurulmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede,“Görünüşe bakılırsa ABD geri vites yapmaya başladı ve şimdi, kendilerinin yarattığı bu zor durumda imajlarını korumaya çalışıyorlar" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:34
Rus uzmandan çarpıcı analiz: ABD geri vites yapmaya başladı

Rus uzman Murahovskiy, ABD’nin Türkiye’nin ortak S-400 çalışma grubu önerisine olumlu bakmasının, bu alımı kabullendiği ama imaj kaybı yaşamak istemediğini gösterdiğini belirtti.

Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin S-400 Komisyonu önerisine olumlu baktığı haberini değerlendirdi.

Murahovskiy, “Görünüşe bakılırsa ABD geri vites yapmaya başladı ve şimdi, kendilerinin yarattığı bu zor durumda imajlarını korumaya çalışıyorlar. Şimdi komisyon, S-400’ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığı konusunda bir belge çizecek. Sanırım bununla her şey yatışacak” dedi.

S-400’ün Türkiye’de F-35 ile ilgili bilgi toplayacağı yönündeki endişelerin 'uydurma' olduğunu kaydeden uzman, “Bu argüman kafadan sallama. F-35, ABD ve İsrail tarafından Suriye hava sahasında defalarca kullanıldı, ki burada S-400 ve kendi radarlarına sahip savaş uçaklarımız var. Elbette Amerikan uçaklarla ilgili bilgi toplandı bile. Bu bilginin toplanmaması için F-35’in asla havalanmaması gerekiyor” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:34
  1. ABD
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