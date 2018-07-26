Rus uzman uyardı: Karabağ ateşi Rusya'yı da yakacak

Bir süre önce Ermenistan’ı ziyaret etmiş Trofimçuk, Azerbaycan toplumunun Ermenilere göre daha çok savaşa hazır olduğunu söyledi:

“2016’daki Nisan savaşlarına rağmen Ermenistan toplumu bu konularda daha sakin görünüyor. Bunun nedeni açık: Ermenistan’ın acele etmek için bir nedeni yok. Bu açıdan Azerbaycan toplumunda tüm sosyal grupların savaş ruh halinde olması dikkat çekiyor. Ermenistan Azerbaycan vatandaşlarının Karabağ konusunda pasif tutum sergilemesini istiyor. Belli ki ciddi bir gerilim ve hatta savaş olmadan ortalık yatışmayacak.

Azerbaycan vatandaşlarının bir çoğu, savaş olacağı taktirde etkilenmeyecekleri düşünüyorlar. Yani Azerbaycan Ordusunun savaşın ağırlığını tekbaşına üstlenebileceğine eminler. Bu yüzden de savaşın başlama ihtimali onlar için korkunç değil, aksine bunu bekliyorlar.

Ermenistan toplumu yönetimin el değiştirmesinden memnun kalsa da, daha ciddi bir değişikliğe şahit olmuş değiller. Ama bence yeni hükümetin yolsuzlukla mücadele ve diğer vaatlerine rağmen Ermenistan’da sosyal durumun kötüleşmesi genel olarak gerginliğin tırmanmasına neden olacak. Şimdilik yönetime güveniyorlar. Rusya’yla ilişkilere gelince, halk Ermenistan’ın yeni hükümetine güvenmemeye başlayınca Moskova’yı suçlayacaklar. Bunun böyle olacağı, Panik köyündeki olaylardan sonra ıspatlanmış oldu.”

PANİK OLAYLARI BİR TEHDİT VEYA UYARI DEĞİL

“Ermenistan’ı ve Paşinyan’ı bu şekilde “uyarmak” Rusya için de kârlı değil. Çünku bu davranış onun kendi aleyhine olabilir. Şunu da belirtmem gerek, Permyakov’un bir ailenin üyelerini kurşuna dizmesini Ermenilerin hafızasından silmek mümkün değil. Aynı zamanda onları Panik olaylarının sadece bir tatbikat olduğuna inandırmak da zor. Panik’de yaşanan olay askeri üs yönetiminin sorumsuzluğunun sonucuydu.

Yani sizin tabirinizle söylersek Paşinyan’ı “korkutmak” başka yollarla gerçekleştiriliyor. Örneğin, ünlü Rus uzmanlar Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı toprakları ziyaret ediyor, orada konferanslar düzenliyor. Bu konularda orduyu kullanmak çok tehlikeli. Yani böyle bir şey olursa, Ermenistan yüzünü tamamen Batı’ya çevirir.”

RUSYA NEDEN HER İKİ ÜLKEYE DE SİLAH VERİYOR?

Uzman, Rusya’nın hem Azerbaycan’a, hem Ermenistan’a silah satmasını bölgedeki askeri dengeyi korumak için yapdığını söylese de, asıl amacın para kazanmak olduğunu da inkar etmedi:

“Ama Rusya silahlarının kullanıldığı bir savaşın başlaması Rusya için de iyi olmaz. Çünkü bu durumda Karabağ ateşi Rusya’yı da yakabilir.”

Kaynak: Yeniçağ.az