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Rus uzman: Trump'ın saldırısı Türkiye için çok kritik değil

ABD'nin ekonomik saldırlarla Türkiye'ye yön vermeye çalışması, alüminyum ve çelikle ilgili gümrük vergilerini ikiye katlayacağını açıklamasını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Nikita İsayev, söz konusu yaptırımların Türkiye için çok kritik olmadığını söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:40
Rus uzman: Trump'ın saldırısı Türkiye için çok kritik değil

‘Yeni Rusya’ (Novaya Rossiya) hareketinin lideri ve Aktüel Ekonomi Enstitüsü direktörü Nikita İsayev, Sputnik’e verdiği mülakatta ABD’nin Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelikle ilgili gümrük vergilerini ikiye katlama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsayev, “ABD bu durumda ‘Trump’ın kalıplarına’ göre hareket ediyor, yani müttefiklerine saldırmaya başlıyor, Türkiye ise bildiğimiz üzere her şeyden önce NATO bünyesinde ABD’nin doğrudan bir müttefiki. Ticari ilişkilere yönelik saldırılar yapılıyor, daha önce Avrupa ve ABD’nin diğer müttefiklerine de, çelik ve alüminyum dâhil olmak üzere aynı şeyler yapılmıştı. Türkiye’ye yönelik te böyle bir yöntemin kullanılmış olması hiç te şaşırtıcı değil. Ancak, Türkiye için bu durumun çok ta kritik olmadığını belirtmek gerekir, zira Türkiye dünyada bu ürünlerin başlıca ihracatçılarının arasında yer alıyor. ABD’nin hamlesi daha çok gösteri niteliğinde, ABD, kendi ortağına yönelik te buna benzer şekilde eyleme geçebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

ABD’nin bu hamlesine Türkiye’nin ne şekilde yanıt verebileceği konusunda tahminlerde bulunan İsayev, “Türkiye’nin bu adıma yanıtının çok kapsamlı olacağını düşünmüyorum. Genel olaraksa Türkiye büyük bir olasılıkla Rusya’ya, ayrıca Rusya’nın üyesi olduğu birliklere ilgi göstermeye devam edecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın daha önce açıkladığı gibi Avrasya Ekonomik Birliği ve muhtemelen BRICS grubu söz konusu” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:40
  1. Nikita İsayev
  2. ABD Türkiye yaptırım

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